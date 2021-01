L’Australian Open conferma: ora ci sono 72 tennisti chiusi nelle loro stanze

L’Australian Open ha confermato questa domenica, attraverso i suoi mezzi ufficiali, che un terzo volo ha registrato un caso positivo di covid 19 all’arrivo, costringendo i suoi 58 passeggeri a rimanere in camera per 14 giorni dopo l’arrivo, senza la possibilità di godere di quelle cinque ore giornaliere per allenarsi in campo e in palestra.

Conti fatti, ci sono ora 72 tennisti che non possono lasciare le loro stanze fino al 30 gennaio, il giorno prima dell’inizio dei tornei pre-Australian Open.