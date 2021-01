Tennis Australia consente a Tennys Sandgren di viaggiare nonostante sia risultato positivo al COVID-19. L’americano si burla anche degli organizzatori (ma arriva la replica del torneo)

La notizia sta facendo il giro nel mondo e non è necessario che un grande torneo inizi per generare una tremenda polemica. Nelle ore in cui i tennisti del circuito si è recato a Melbourne per gli Australian Open 2021, uno dei tennisti in partenza da Los Angeles, su un volo noleggiato da Tennis Australia, Tennys Sandgren, ha pubblicato diversi tweet in cui Ha indicato di essere risultato positivo al test PCR che era stato effettuato 48 ore prima del decollo.

Pochi minuti dopo ha fatto notare che era sull’aereo diretto in Australia. Questo ha fatto scattare degli allarmi di una nazione già abbastanza contraria all’accoglienza di centinaia di stranieri sul proprio territorio, dopo gli enormi sacrifici che hanno fatto per controllare la pandemia globale di coronavirus.

Data la confusione generata, il torneo è stato costretto a rilasciare una breve dichiarazione, spiegando il motivo per cui Sandgren era stato autorizzato a viaggiare. Ebbene, le regole del protocollo stabilite indicano che puoi viaggiare solo con un test PCR negativo o con l’approvazione delle autorità sanitarie. Nel caso dell’americano, ha ottenuto questo secondo lasciapassare dopo che il suo caso è stato accuratamente esaminato e si sono resi conto che la positività era dovuta a una carica virale residua che era rimasta nel suo corpo dopo che aveva contratto il virus a novembre, 8 settimane fa. Tennys ha ufficialmente superato COVID-19 e sembra che in questo periodo possano esserci dei falsi positivi, poiché la letteratura medica ritiene impossibile infettare con quel carico virale residuo.

Appare chiaro che i tweet del tennista americano non siano stati felici, annunciando la sua positività con clamore e presentando Craig Tiley come “un mago” per avergli permesso di volare. Subito dopo è stato tutto chiarito, ma comportamenti di questo tipo non aiutano la percezione del torneo in maniera positiva da parte della società australiana.

Gli organizzatori hanno confermato che nessuno che risulti positivo per la prima volta nella sua vita in nessuno dei tanti test PCR che verranno effettuati dal momento in cui lascerà il paese di origine fino al termine dei 14 giorni di quarantena, potrà competere agli Australian Open 2021. Il caso di Tennys Sandgren sembra chiuso, ma offre a tutti degli spunti su cui riflettere.