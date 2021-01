Alex De Minaur vince il torneo di Antalya dopo sette minuti. Bublik si ritira per un problema fisico (Video)

Alex De Minaur, 21 anni che questa settimana occupa il 23° posto nella classifica ATP, ha vinto il suo quarto titolo ATP di singolare in carriera quest’oggi vincendo il torneo ATP 250 di Antalya in Turchia, una delle due gare che aprono il calendario del circuito maschile nel 2021.

De Minaur inarrestabile per tutta la settimana, ha finito per vincere il trofeo in un modo sicuramente diverso da quello che avrebbe voluto, visto che il suo avversario, il kazako Alexander Bublik (49° ATP), ha rinunciato alla finale dopo sette minuti, due game e 12 punti (2-0), a causa di una distorsione alla caviglia subita il giorno prima.

De Minaur aggiunge questo titolo ai già tre trofei aconquistati nel 2019 a Sydney, Atlanta e Shenzhen, tutti su un campo veloce, confermando di aver lavorato bene nella pre-season.

ATP Antalya Alexander Bublik [8] Alexander Bublik [8] 0 0 Alex de Minaur [4] • Alex de Minaur [4] 30 2 Vincitore: A. DE MINAUR per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. de Minaur 15-0 30-0 0-2 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Bublik – [4] de Minaur

0 Ace 1

1 Doppi falli 0

33% % primo servizio 88%

0% % di punti vinti su primo servizio 86%

67% % di punti vinti su secondo servizio 0%

0/0 Break point 1/1

0 Tiebreak vinti 0

2 Punti vinti in risposta 4

4 Punti vinti 10

0 Giochi vinti 2

0 N. max giochi vinti di fila 2

2 N. max punti vinti di fila 4

2 Punti vinti al servizio 6

0 Giochi vinti al servizio 1