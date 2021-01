John Isner rinuncia agli Australian Open: “Io resto a casa. In questa fase della mia vita, la mia priorità è sempre quella di poter viaggiare con la mia famiglia. Non voglio stare un mese e mezzo senza di loro”

John Isner, numero 25 del mondo ed eliminato questo lunedì nei quarti di finale dell’ATP 250 a Delray Beach, ha sorpreso tutti alla conferenza stampa dopo l’incontro rivelando che non parteciperà agli Australian Open e non farà il viaggio a Melbourne alla fine di questa settimana.

La decisione è stata presa dopo aver saputo di non poter portare con sé la sua famiglia a causa delle restrizioni che il governo australiano sta imponendo ai tennisti: “Io resto a casa. In questa fase della mia vita, la mia priorità è sempre quella di poter viaggiare con la mia famiglia. Non voglio stare un mese e mezzo senza di loro”, ha rivelato Isner, che ha un bambino piccolo e sua moglie incinta del loro secondogenito.

Isner è quindi il secondo tennista nella top 30 per gli uomini a rinunciare agli Australian Open, dopo Roger Federer. Nel settore femminile mancherà, per il momento, solo Kiki Bertens, numero 9 WTA.