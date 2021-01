ATP Antalya: Amara sconfitta di Fabio Fognini. L’azzurro perde contro Chardy dopo essere arrivato a due punti dal match

Amara sconfitta di Fabio Fognini nel secondo turno del torneo ATP 250 di Antalya.

L’azzurro è stato eliminato da Jeremy Chardy classe 1987 e n.72 del mondo con il risultato di 76 (1) 67 (4) 76 (5) dopo 2 ore e 52 minuti di partita.

Peccato per Fabio che nel terzo e decisivo set sotto per 0 a 3 recuperava il break nel quinto gioco (a 15).

Sul 5 pari l’azzuro piazzava il break a 30 ma nel gioco successivo quando ha servito per il match cedeva a 30 il turno di battuta, commettendo un deleterio doppio fallo proprio sulla palla break.

Si andava al tiebreak e qui Fabio sotto per 2 a 4, recuperava il minibreak, veniva graziato poi sul 5 a 4 per il transalpino conquistando un punto ormai perso e impattava sul 5 pari quindi a due punti dal match, ma sul 5 a 5 subiva un bel passante di rovescio dal francese che poi nel punto successivo con un servizio vincente chiudeva la contesa per 7 punti a 5.