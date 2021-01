ATP Delray Beach: Il programma di Giovedì 07 Gennaio. C’è l’esordio di Gianluca Mager

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Luke Bambridge / Dominic Inglot vs Nicholas Monroe / Frances Tiafoe

2. [5] Tommy Paul vs Ji Sung Nam (non prima ore: 18:30)

3. Gianluca Mager vs [WC] Ryan Harrison (non prima ore: 20:30)

4. Soonwoo Kwon vs Sebastian Korda (non prima ore: 00:00)

5. Mackenzie McDonald vs [6] Sam Querrey (non prima ore: 02:00)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Thomaz Bellucci vs Thiago Monteiro

2. Cameron Norrie / Jonny O’Mara vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow

3. Oliver Marach / Luis David Martinez vs [3] Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez