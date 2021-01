Nicolas Jarry verso il ritorno con Guillermo Canas

Nicolás Jarry è rimasto senza allenatore poche settimane fa quando ha visto Dante Bottini partire per una nave più grande chiamata Grigor Dimitrov.

Ora il cileno sta cercando un nuovo allenatore per la stagione 2021 e secondo il portale Emol, l’avrebbe già trovato. A quanto pare si sta allenando in questi ultimi giorni con Guillermo Cañas, ex numero 8 al mondo, che lo aveva già addestrato nella sua fase junior quando passò attraverso la sua Accademia. Vedremo se la notizia sarà confermata con il passare delle ore o rimarrà un semplice rumor.