Melbourne riporta nuovamente casi positivi al Covid dopo 61 giorni

Dopo 61 giorni senza notificare alcun caso positivo di COVID-19 nello stato di Victoria (Melbourne), ieri le autorità sanitarie hanno confermato i tre casi positivi.

A capodanno il ritorno del virus potrebbe potenzialmente mettere in discussione la celebrazione degli Australian Open, rinviati dall’8 al 21 febbraio 2021. I tre casi individuati a Melbourne non sono stati individuati nell’hotel riservato ai tennisti durante quel periodo di quarantena. Le autorità sanitarie stanno cercando di identificare e contattare le persone che potrebbero essere state in contatto con i tre positivi.

Il governo pubblicherà presto un elenco delle aree potenzialmente esposte dal virus.