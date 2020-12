Il nuovo Player Council: Federer, Nadal, Murray e Simon tra gli eletti

L’ATP ha da poco annunciato attraverso il proprio sito ufficiale i membri del nuovo Player Council 2021-2022, votato dai giocatori e dai membri dell’ATP.

Alcuni giocatori sono stati rieletti per un ulteriore mandato nel consiglio, tra cui Felix Auger-Aliassime, Roger Federer, John Millman, Rafael Nadal, Kevin Anderson, Andy Murray e Bruno Soares.

Il francese Gilles Simon (che ha da poco compiuto 36 anni lo scorso 27 dicembre) torna nel consiglio, mentre Pablo Andujar e Marcus Daniell inizieranno il loro primo mandato in rappresentanza dei giocatori.

Ecco i membri eletti per l’ATP Player Council fino a giugno 2022:

• Tennisti con ranking 1-50: Felix Auger-Aliassime, Roger Federer, John Millman, Rafael Nadal

• Tennisti con ranking 51-100: Pablo Andujar, Gilles Simon

• Doppio 1-100: Marcus Daniell, Bruno Soares

• Altri membri: Kevin Anderson, Andy Murray

• Rappresentante Alumni: Colin Dowdeswell

• Rappresentante degli allenatori: Daniel Vallverdu

Il nuovo ATP Player Council si riunirà per la sua prima riunione nel nuovo anno (presumibilmente nel primo trimestre), e in quell’occasione saranno eletti il Presidente e il Vice Presidente.

Un consiglio quindi largamente confermato, nel segno della continuità, e composto quasi esclusivamente da giocatori piuttosto esperti (escluso Felix Auger-Aliassime). Tennisti tra l’altro piuttosto vicini alla nuova linea intrapresa dal neo presidente Andrea Gaudenzi, che ha predicato per tutto il 2020 l’unità dei giocatori in modo di aprire un tavolo di confronto costruttivo sulle nuove idee da lui presentate nel corso dell’anno, e così superare anche la grave crisi dovuta alla pandemia. Uno dei punti programmatici più importanti della nuova dirigenza dell’ATP è una diversa distribuzione degli introiti, per avvicinarsi progressivamente al “50% 50%” richiesto dai giocatori, ma con il rispetto della sostenibilità del sistema e dei tornei. Vedremo quali saranno le prime dichiarazioni in merito di Djokovic, Pospisil e gli altri fondatori della PTPA.

Marco Mazzoni