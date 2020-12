Andy Murray giocherà a Delray Beach grazie a una wild card

Murray ancora in campo nel 2021

L’ex n.1 del mondo e tre volte campione Slam Andy Murray inizierà la sua stagione 2021 a Delray Beach dopo aver ottenuto una wild card per il primo evento del nuovo anno. Lo scozzese sta faticosamente cercando di rientrare nel tennis che conta dopo il lungo stop per l’operazione all’anca (ricordiamo che è stato costretto a ricorrere ad una protesi), tanto che adesso il ranking lo attesta al n.122. Una posizione che gli impedisce di partecipare alla maggior parte dei tornei a meno di non ottenere un invito.

Nella parte finale del 2020 Andy ha fatto parlare di sé grazie a varie interviste (alcune anche molto interessanti in merito alla sua visione del gioco oggi e di quello che si dovrebbe fare per migliorarlo) e soprattutto per le spassose video conferenze con Monfils attraverso il canale Twitch, che durante le Finals hanno intrattenuto gli appassionati.

A Delray Beach, il primo torneo ATP della nuova stagione nel calendario rivisto, Murray troverà una concorrenza discretamente qualificata: al via saranno presenti infatti Milos Raonic, Cristian Garin, Hubert Hurkacz, John Isner, Reilly Opelka e Sam Querrey tra gli altri. Un buon test per verificare il suo stato di forma fisica, più che tennistica.

Gli ultimi match disputati da Murray nel 2020 sono stati nell’esibizione pre natalizia in patria “Battle of the Brits”, dove ha sconfitto sia Dan Evans che Cameron Norrie.

Marco Mazzoni