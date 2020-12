Pat Cash: “Se Kyrgios ci dà consigli su come comportarci, il mondo è messo peggio di quanto pensassi”

Pat Cash ha lasciato delle dichiarazioni in un’intervista per tennisnet.com e la sua risposta quando è stato interrogato su Nick Kyrgios è stata molto precisa:“Conosco Nick personalmente e faccio davvero poca attenzione a quello che dice. Vedo che ora, invece di giocare a tennis, sta dando consigli agli altri su come comportarsi. Se bisogna tenerne conto, allora il mondo è peggio di quanto pensassi”, ha detto il vincitore di Wimbledon 1987.