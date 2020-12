Il Calendario 2021: L’ATP decide in accordo con la Federazione Francese di far disputare tre challenger consecutivi in Francia dal 25 Gennaio al 14 Febbraio

L’ATP continua a mescolare le opzioni e ad incastrare i pezzi del puzzle che sarà poi il calendario del 2021.

Con l’Australian Open che ha deciso di posticipare il suo Grand Slam di tre settimane, l’ATP in consultazione con la Federazione francese di tennis ha pianificato un nuovo programma per i tornei francesi.

L’ultimo movimento sembra essere rivolto a quei giocatori che, per vari motivi, preferiranno rimanere nel Vecchio Continente piuttosto che viaggiare in Australia con delle restrizioni molto forti.

Il circuito Challenger ospiterà tre tornei consecutivi in ​​Francia: l’ATP Challenger 100 di Quimper (settimana del 25 gennaio), l’ATP Challenger 125 di Orléans (settimana del 1 febbraio) e l’ATP Challenger 100 di Cherbourg (settimana dell’8 Febbraio). Una buona alternativa allo Slam Aussie nel periodo particolare che stiamo vivendo.

Ricordiamo che l’Australian Open si svolgerà dall’8 al 22 febbraio 2021. A causa della crisi sanitaria e delle severe misure adottate dall’Australia per ridurre il rischio di diffusione del COVID-19, i tennisti dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni all’arrivo.