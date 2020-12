ATP: le tappe provvisorie dei primi mesi del 2021. Si attende l’ufficialità

Cosa aspettarsi dai primi tre mesi del 2021 per quanto riguarda il circuito ATP? In attesa che venga ufficializzato il calendario, è già possibile fare le prime considerazioni su quello che accadrà tra gennaio e marzo: nel primo mese del 2021, secondo quanto raccolto da L’Equipe, prima del trasferimento dei giocatori a Melbourne si terranno le qualificazioni degli Australian Open a Dubai (con inizio previsto per il 9 gennaio) e almeno un torneo ATP 250 (a Delray Beach potrebbe aggiungersi un evento con una licenza “speciale” come già accaduto nel 2020 con Colonia e Santa Margherita di Pula).

A febbraio, nella settimana precedente all’inizio del primo Major stagionale, si dovrebbe disputare un torneo ATP 250 insieme ad un “ibrido” ATP 750 o all’ATP Cup: in tutti i casi, però, non sono ancora trapelato informazioni su quelle che potrebbero essere le sedi degli eventi. Dall’8 al 21 febbraio si giocheranno gli Australian Open, poi il circuito maggiore maschile si sposterà tra Montpellier, Cordoba e una sede da definire per tre tornei ATP 250 a partire dal 22 febbraio.

Nel mese di marzo, si dovrebbe cominciare con l’ATP 500 di Rotterdam, l’ATP 250 di Buenos Aires e un terzo evento di categoria ATP 250. Nella settimana successiva spazio ai tornei ATP 250 di Doha, Marsiglia e Santiago, poi via agli ATP 500 di Dubai e Acapulco.

GENNAIO

4-13 ATP 250 Delray Beach + torneo con sede da stabilire

9-13 Qualificazioni Australian Open (Dubai)

15-17 Trasferimento a Melbourne e inizio periodo di quarantena



FEBBRAIO

1-7 ATP 250 con sede da stabilire + ATP Cup/ATP 750 (sede da stabilire)

8-21 Australian Open

22-28 ATP 250 Montpellier + ATP 250 Cordoba + ATP 250 con sede da stabilire



MARZO

1-7 ATP 500 Rotterdam + ATP 250 Buenos Aires + ATP 250 con sede da stabilire

8-14 ATP 250 Doha + ATP 250 Marsiglia + ATP 250 Santiago

15-21 ATP 500 Dubai + ATP 500 Acapulco

INDIAN WELLS VERSO LA CANCELLAZIONE