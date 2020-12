Calendario ATP 2021: Masters 1000 di Indian Wells verso la cancellazione. Madrid confermato a fine aprile

Nella giornata di domani sarà ufficializzato il calendario ATP per i primi tre mesi della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Masters 1000 di Indian Wells non si terrà nelle date previste in origine (dall’8 marzo) ma verrà cancellato: la stessa sorte toccherà al torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, che si sarebbe dovuto disputare a partire dal 15 febbraio e che invece non avrà luogo in seguito allo spostamento degli Australian Open. Arrivano conferme, invece, per quanto concerne il Masters 1000 di Madrid: l’evento spagnolo si terrà regolarmente alla Caja Magica tra il 26 aprile e il 9 maggio 2021.