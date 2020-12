Novak Djokovic, allenatore per un giorno

Olga Danilovic si è allenata in questi giorni al Novak Tennis Centre di Belgrado per prepararsi alla stagione 2021 e lì, come non poteva essere altrimenti, ha incontrato Novak Djokovic, attuale numero 1 al mondo della classifica ATP.

Il serbo ha seguito l’allenamento della connazionale, l’abbiamo anche visto darle qualche consiglio. Un lusso che Olga ha potuto godere e di cui potrà approfittare per continuare a migliorarsi.