La curiosa iniziativa del torneo ITF di Dubai

È noto che l’impegno degli Emirati Arabi Uniti nel tennis è forte con la disputa dei grandi tornei e, soprattutto, dei succulenti premi in denaro che attirano i tennisti anche in questo periodo dell’anno.

Il torneo ITF di Dubai ha implementato un sistema che promuove la competitività durante il torneo e aumenta i premi in denaro, con chi fa i migliori record statistici nella manifestazione: rovesci vincenti, volée, miglior servizio e anche quelli che sorprendono per il loro abbigliamento.

This is a really cool idea. More tournaments should do it @habtoortennis pic.twitter.com/viCOCs5UKX

— Paps (@DatGoneIt77) December 7, 2020