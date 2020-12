Match fixing: Fornell-Mestres, arrestato nel 2018, fece i nomi di Lopez Perez e Naydenova, ora squalificati dalla TIU. Nella lista anche un’italiana

Marc Fornell-Mestres, ex tennista spagnolo, venne arrestato nel novembre del 2018 perché ritenuto colpevole di essere a capo di una organizzazione criminale, collegata ad una medesima organizzazione con “base” in Armenia, dedita alla combine di partite di tennis a livello Challenger e Futures. Il trentottenne spagnolo, capace di raggiungere la posizione n.236 del ranking ATP in singolare nel novembre del 2007, ha giocato l’ultimo torneo professionistico della sua carriera a Santa Margherita di Pula nell’ottobre di due anni fa, quando perse al primo turno da Mattia Frinzi dopo aver superato le qualificazioni.

Nel corso di uno dei tanti interrogatori a cui venne sottoposto, Fornell-Mestres fornì agli investigatori un elenco di giocatori e giocatrici coinvolti nel fenomeno del tennis-scommesse: oggi, a distanza di quasi due anni da quella confessione, ben quattro dei tennisti da lui chiamati in causa risultano squalificati dal circuito professionistico. Oltre a Daniel Koellerer, per il quale la notizia del “ban” a vita è ormai cosa risaputa, e Majed Kilani, fermato dalla TIU nel giugno scorso, negli ultimi giorni si sono “aggiunti” alla lista dei giocatori sospesi Enrique Lopez Perez, fermato per otto anni, e Aleksandrina Naydenova, squalificata a vita.

Secondo il portale spagnolo “El Confidencial“, questi nuovi provvedimenti presi dalla Tennis Integrity Unit non farebbero altro che confermare la veridicità del racconto di Fornell-Mestres: nell’elenco diramato a suo tempo dal tennista iberico, figurerebbe anche una giocatrice italiana che attualmente naviga al di fuori della Top-500 del ranking WTA.

Enrique Lopez Perez – Otto anni di squalifica

Aleksandrina Naydenova – Squalifica a vita

Majed Kilani – Sette anni di squalifica

Daniel Koellerer – Squalifica a vita