Australian Open: le qualificazioni saranno disputate in un altro paese la federazione vuole quattro tornei nella settimana dopo la quarentena

È confermato: la federazione australiana ha informato i tennisti questo venerdì che prevede di tenere le qualificazioni degli Australian Open 2021, ma per la prima volta nella storia, al di fuori del loro paese, con l’obiettivo di impedire l’ingresso di circa 500 persone in più nel paese.

In una dichiarazione, Tennis Australia informa che le quali avranno luogo prima del 15 gennaio (data in cui i giocatori di tennis dovranno iniziare ad arrivare a Melbourne) e le città più probabili sono Dubai, Los Angeles e Singapore, da dove partiranno i voli charter in modo che i giocatori e il personale possano arrivare in Australia in tempo nelle date previste.

Tennis Australia ha anche confermato tutti i dettagli riguardanti la quarantena dei giocatori a Melbourne e ha rivelato di avere in programma di organizzare quattro tornei nella settimana del 1° febbraio, che precede gli Australian Open.

– ATP Cup o un ATP 750 (categoria che non esiste ma che verrebbe adattata…) e un ATP 250

– WTA 500 e WTA 250