Le nuove date dell’ A0 2021 mettono a rischio diversi tornei

Ormai manca solo l’ufficialità ma l’Australian Open si disputerà dal prossimo 08 febbraio.

Tuttavia, le nuove date dell’evento oceanico hanno fatto sì che ora sono altri i tornei che sono in pericolo. Infatti alcuni non potranno programmare i loro eventi nelle settimane previste.

Stiamo parlando di tornei come Cordoba, Montepellier, Rotterdam, Buenos Aires, Dubai (che aveva già annunciato la presenza di Novak Djokovic), Acapulco e New York per quanto riguarda il circuito maschile. Per quanto riguarda la WTA, Hua Hin e San Pietroburgo potrebbero essere colpiti dal cambio di data.

Vedremo quanti saranno in grado di spostare le loro date e quanti saranno annullati.