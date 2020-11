Al via la vendita dei biglietti per le ATP Finals di Torino

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis



“A due anni di distanza dal giorno in cui la FIT decise di candidarsi a ospitare le Nitto ATP Finals dal 2021 al 2025, inizia il vero e proprio countdown verso l’approdo del Grande Tennis a Torino. Sono stati due anni di straordinario impegno, che ci hanno visto prima prevalere su quaranta città straniere nella battaglia per l’assegnazione dell’evento e poi progettare e realizzare le fondamenta dell’edificio che ora ci apprestiamo a costruire. Non ce l’avremmo fatta senza la passione e la spinta del territorio, in particolare della Sindaca di Torino Chiara Appendino, e senza il fondamentale supporto del Governo, della Regione Piemonte e delle Aziende che hanno deciso di affiancarci in questa impresa. A tutti loro va, tramite me, il ringraziamento dell’intero movimento tennistico nazionale, che nelle Nitto ATP Finals troverà un nuovo formidabile elemento di promozione in un momento che, grazie ai nostri giocatori, ai nostri tecnici e alle nostre Società, non esito a definire il più felice nei 110 anni di storia della Federazione.”