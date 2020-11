Todd Woodbridge sull’Australian Open: La quarantena sarà di 14 giorni ma i tennisti in quel periodo potranno allenarsi

Todd Woodbridge, ex numero uno al mondo in doppio e commentatore (e intervistatore) durante gli Australian Open, ha rivelato questo lunedì alcune informazioni di prima mano su ciò che potrebbe accadere con il primo Grand Slam del 2020.

L’ex tennista è ottimista e ha lasciato un messaggio di fiducia: “Abbiamo lavorato sodo per creare un buon protocollo sanitario, è logico che le autorità siano caute perché hanno lottato duramente per contenere la pandemia. Posso negare qui che la quarantena sarà di 10 giorni. Sarà la stessa per tutti, 14 giorni, e in quei giorni i tennisti potranno allenarsi e tornare in albergo in un ambiente controllato”, ha confessato in dichiarazioni al canale ‘Nove’.