Karolina Pliskova annuncia il nuovo (e famoso) allenatore

Karolina Pliskova, ex numero uno al mondo e attualmente sesta nella classifica mondiale, dopo un ritorno alle competizioni che non è andato come sperava, ha annunciato questo venerdì che ha iniziato una collaborazione professionale con l’allenatore tedesco Sascha Bajin, ex allenatore di Naomi Osaka e, più recentemente di Dayana Yastremska, e che in passato ha lavorato come partner di allenamento di Serena Williams, Caroline Wozniacki e Victoria Azarenka.

Pliskova e il suo team tecnico stanno lavorando insieme a Marbella, nel sud della Spagna, dove si alleneranno nelle prossime settimane.