Challenger Sao Paulo: Il Tabellone Principale. Monteiro e Seyboth sono le prime due teste di serie

Challenger Sao Paulo CH | Cemento | $52.080

(1) Monteiro, Thiago vs (WC) Elias, Gastao

Ortega-Olmedo, Roberto vs Janvier, Maxime

Sakamoto, Pedro vs (WC) Marcondes, Igor

Qualifier vs (8) Ficovich, Juan Pablo

(3) Safwat, Mohamed vs Guinard, Manuel

Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs Etcheverry, Tomas Martin

Arguello, Facundo vs Quiroz, Roberto

Gomez-Herrera, Carlos vs (5) Popko, Dmitry

(6) Ferreira Silva, Frederico vs (Alt) Dougaz, Aziz

Bellucci, Thomaz vs Gabashvili, Teymuraz

Lindell, Christian vs Qualifier

Qualifier vs (4) Gomez, Emilio

(7) Menezes, Joao vs (WC) Sorgi, Joao Pedro

Baez, Sebastian vs Tseng, Chun-hsin

Qualifier vs Uchida, Kaichi

Luz, Orlando vs (2) Seyboth Wild, Thiago