Premier del Victoria: “I piani per giocare i tornei nel nostro stato non sono ancora definiti”

Daniel Andrews, Premier dello stato del Victoria, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha “rallentato” le voci di una ormai sicura organizzazione di tutti i tornei pre-Australian Open nella porzione di paese di sua competenza: “I piani per organizzare i tornei quest’estate nel Victoria non sono stati ancora definiti. Leggendo certe notizie sembra sia dato tutto per certo ma non è così, il problema non è stato risolto: dobbiamo lavorare su questo aspetto in modo metodico e con estrema calma e attenzione. I tornei di tennis in Australia sono eventi importantissimi, ma ancora più importante è la salute dei cittadini: vogliamo evitare una terza ondata. Il team della sanità pubblica non si è espresso a riguardo, organizzare diversi tornei di tennis in uno spazio ristretto non è semplice come per il cricket perché si muovono molte più persone.