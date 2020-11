Rumors: L’Australia ospiterà solo tornei a Melbourne e l’ ATP Cup è a rischio cancellazione

Gli scenari peggiori si stanno confermando. Tennis Australia sta per annunciare ai giocatori che non potrà tenere alcun torneo a gennaio fuori Melbourne e dovrà riadattare il calendario in modo che tutti gli eventi pre-Australian Open si svolgano nella stessa città che ospita il primo Grand Slam in calendario alla metà del prossimo mese di gennaio.

Se confermata questa ipotesi, l’ATP Cup non si svolgerà l’anno prossimo, ma la federazione australiana, in collaborazione con l’ATP e la WTA, dovrà organizzare almeno due tornei per ogni circuito a Melbourne prima dell’Australian Open, per dare partite e tornei ai giocatori.

Tutti i tennisti poi dovranno arrivare a Melbourne 14 giorni prima del loro primo incontro per un periodo di quarantena. Chiunque voglia giocare il primo pre-torneo nella prima settimana del 2021 dovrà arrivare a Melbourne entro la metà di dicembre.