ATP Sofia: Prima finale in carriera per Jannik Sinner. Battuto Mannarino in due set (con il video della semifinale)

Sinner in finale

Jannik Sinner supera un’altra prova di maturità e raggiunge la sua prima finale nel circuito maggiore.

L’altoatesino ha rotto il ghiaccio nel torneo ATP 250 di Sofia dotato di un montepremi di 325.615 euro.

In semifinale il 19enne di Sesto Pusteria, n.44 ATP, alla sua terza semifinale in carriera – dopo Anversa 2019 e Colonia 2020 – ha sconfitto 63 75, in poco meno di un’ora e mezza di partita, il francese Adrian Mannarino, n.35 ATP e quinta testa di serie del torneo.

Sabato in finale Sinner troverà il vincente della sfida tra l’altro francese Richard Gasquet, n.49 ATP, ed il canadese Vasek Pospisil, n.74 ATP.

Primo set: Nel sesto gioco arrivava il break decisivo in favore di Sinner che toglieva dal 40-30 la battuta al giocatore francese.

Sul 5 a 3 poi Sinner, dal 30 pari conquistava due punti consecutivi con un anche un ace e chiudeva la frazione per 6a 3.

Secondo set: Jannik annullava complessivamente tre palle break nel quarto e al sesto gioco e poi dal 5 pari metteva a segno un bellissimo parziale di otto punti consecutivi vincendo set e match per 7a 5.