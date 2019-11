Jannik Sinner vince il torneo di Ortisei

Domenica pomeriggio Jannik Sinner ha vinto ad Ortisei lo Sparkassen ATP Challenger di Val Gardena (46.600 euro di montepremi), festeggiando cosi un altro grandissimo successo della sua ancora giovane carriera. In finale il 18enne italiano ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner (ATP 173), cinque anni più anziano di lui, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4.

Sinner è reduce da una settimana straordinaria. Ad Ortisei il beniamino locale è cresciuto di partita in partita. Dopo aver eliminato uno dopo l’altro l’austriaco Lucas Miedler (ATP 275), i connazionali Roberto Marcora (ATP 183) e Federico Gaio (ATP 153) e ieri il francese Antoine Hoang (ATP 124), il tennista pusterese ha affrontato oggi in finale Sebastian Ofner. Sinner ed il 23enne austriaco, numero 10 ad Ortisei e 173 del mondo, si sono sfidati per la prima volta in carriera.

L’allievo di Riccardo Piatti è partito alla grande, scappando con due break subito sul 5-2. Sul proprio turno di battuta Sinner ha dovuto annullare un break point, poi ha sfruttato la sua prima palla set per il netto 6-2. Anche nella seconda frazione di gioco Sinner è passato subito in vantaggio per 2-0. Ofner però non si è arreso, piazzando il rebreak del 2-2 pari. Nel nono gioco l’azzurrino ha nuovamente strappato il turno di battuta ad Ofner, portandosi sul 5-4. Subito dopo Sinner ha chiuso l’incontro con un ace per il 6-4 finale. Gioia infinita per il tennista di Sesto Pusteria, che dopo il due volte campione Andreas Seppi diventa così il secondo altoatesino a vincere il Challenger di Ortisei.

Per la sua terza vittoria nel circuito Challenger, dopo quella a fine febbraio a Bergamo ed a inizio agosto a Lexington, il pusterese incassa 6.190 euro di montepremi e 80 punti ATP, con i quali entrerà la prossima settimana nei Top 80 del mondo. Per il fenomeno altoatesino finisce così anche la sua prima annata da professionista. Una stagione pazzesca di Sinner, che da inizio anno si è migliorato di ben 473 posizioni.

ATP Sparkassen Challenger Val Gardena Südtirol (46.600 euro di montepremi)

Singolare, semifinale

Sebastian Ofner (AUT/ATP 166/10) – Luca Vanni (ITA/ATP 371) 7:6(4), 7:6(3)

Jannik Sinner (ITA//ATP 95/2) – Antoine Hoang (FRA/ATP 125/6) 6:3, 7:6(4)

Singolare, finale

Jannik Sinner (ITA//ATP 95/2) – Sebastian Ofner (AUT/ATP 166/10) 6:2, 6:4

Doppio, finale

Nikola Cacic (SRB)/Antonio Sancic (CRO) – Sander Arends/David Pel (NED) 6:7(5), 7:6(3), 10:7

Albo d’oro ATP Sparkassen Challenger Val Gardena Südtirol

Singolo

2010 Michal Przysiezny (POL)

2011 Rajeev Ram (USA)

2012 Benjamin Becker (GER)

2013 Andreas Seppi (ITA)

2014 Andreas Seppi (ITA)

2015 Ricardas Berankis (LTU)

2016 Stefano Napolitano (ITA)

2017 Lorenzo Sonego (ITA)

2018 Ugo Humbert (FRA)

2019 Jannik Sinner (ITA/Sesto Pusteria)

Doppio

2010 Mikhail Elgin (RUS)/Alexander Kudryavtsev (RUS)

2011 Dustin Brown (GER)/Lovro Zovko (CRO)

2012 Karol Beck (SVK)/Rik De Voest (RSA)

2013 Christopher Kas (GER)/Tim Puetz (GER)

2014 Sergey Betov (BLR)/Aliaksandr Bury (BLR)

2015 Maximilian Neuchrist (AUT)/Tristan-Samuel Weissborn (AUT)

2016 Kevin Krawietz (GER)/Albano Olivetti (FRA)

2017 Sander Arend (NED)/Antonio Sancic CRO)

2018 Sander Gille (BEL)/Joran Vliegen (BEL)

2019 Nikola Cacic (SRB)/Antonio Sancic (CRO)

Tutti i quarti di finale, semifinali e finali di Jannik Sinner nel circuito ATP Challenger

4 finali (3 vittorie, 1 sconfitta)

17.11.2019 – 46.600 €, Ortisei (ITA) – Jannik Sinner (ITA) – Sebastian Ofner (AUT) 6:2, 6:4

04.08.2019 – 54.160 $, Lexington (USA) – Jannik Sinner (ITA) – Alex Bolt (AUS) 6:4, 3:6, 6:4

05.05.2019 – 46.000 $, Ostrava (CZE) – Jannik Sinner (ITA) – Kamil Majchrzak (POL) 1:6, 0:6

24.02.2019 – 46.000 $, Bergamo (ITA) – Jannik Sinner (ITA) – Roberto Marcora (ITA) 6:3, 6:1

5 semifinali (4 vittorie, 1 sconfitta)

17.11.2019 – 46.600 €, Ortisei (ITA) – Jannik Sinner (ITA) – Antoine Hoang (FRA) 6:3, 7:6(4)

13.10.2019 – 92.040 €, Mouilleron le Captif (FRA) – Jannik Sinner (ITA) – Mathias Bourgue (FRA) 4:6, 6:4, 6:7(6)

04.08.2019 – 54.160 $, Lexington (USA) – Jannik Sinner (ITA) – JC Aragone (USA) 6:2, 6:4

05.05.2019 – 46.000 $, Ostrava (CZE) – Jannik Sinner (ITA) – Steven Diez (CAN) 6:4, 4:6, 6:2

24.02.2019 – 46.000 $, Bergamo (ITA) – Jannik Sinner (ITA) – Tristan Lamasine (FRA) 6:2, 6:3

5 quarti di finale (5 vittorie)

17.11.2019 – 46.600 €, Ortisei (ITA) – Jannik Sinner (ITA) – Federico Gaio (ITA) 6:4, 6:4

13.10.2019 – 92.040 €, Mouilleron le Captif (FRA) – Jannik Sinner (ITA) – Marius Copil (ROU) 3:6, 6:1, 6:4

04.08.2019 – 54.160 $, Lexington (USA) – Jannik Sinner ITA) – Duckhee Lee (KOR) 4:6, 6:3, 6:1

05.05.2019 – 46.000 $, Ostrava (CZE) – Jannik Sinner (ITA) – Jiri Vesely (CZE) 6:4, 7:6(4)

24.02.2019 – 46.000 $, Bergamo (ITA) – Jannik Sinner (ITA) – Gianluigi Quinzi (ITA) 6:2, 6:3