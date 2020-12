Le italiane nel circuito ITF: i numeri del 2020. Tre titoli per Federica di Sarra, un successo per Spigarelli e Spiteri

Sui campi in terra battuta di Monastir è in corso di svolgimento, in queste ore, l’ultimo torneo della stagione per quanto concerne il circuito ITF (l’unica italiana ai nastri di partenza è Arianna Zucchini).

In un anno fortemente caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, con diversi problemi causati a giocatori e giocatrici non solo dal punto di vista tennistico ma anche sul piano logistico per il trasferimento alle varie sedi dei tornei, la miglior tennista azzurra a livello ITF è stata Federica Di Sarra, capace di conquistare tre titoli a Trieste, Tarvisio e Ortisei. La trentenne, attuale n.327 del ranking WTA, precede in questa speciale classifica di piazzamenti nel circuito ITF Martina Spigarelli, che nel mese di febbraio ha raggiunto due finali, vincendo un torneo ad Heraklion contro Martina Colmegna, la quale ha terminato il 2020 con due sconfitte negli atti decisivi.

La terza ed ultima tennista azzurra capace di conquistare una vittoria a livello ITF è stata Dalila Spiteri, vittoriosa a febbraio in un $15.000 disputato ad Heraklion (Grecia). Verena Meliss e Camilla Rosatello, invece, chiudono la stagione con una finale persa a testa. Di seguito la panoramica completa.

FEDERICA DI SARRA (3 TITOLI)

AGOSTO – W15 Trieste (Italia) – b. Camilla Rosatello (ITA) 6-0 6-1

SETTEMBRE – W25 Tarvisio (Italia) – b. Maryna Zanevska (BEL) 3-6 6-3 6-4

NOVEMBRE – W15 Ortisei (Italia) – b. Kathinka Von Deichmann (LIE) 6-3 6-3

MARTINA SPIGARELLI (1 TITOLO – 1 FINALE)

FEBBRAIO – W15 Heraklion (Grecia) – b. Martina Colmegna (ITA) 6-2 6-2

FEBBRAIO – W15 Heraklion (Grecia) – vs Dalila Spiteri (ITA) 4-6 1-6

DALILA SPITERI (1 TITOLO)

FEBBRAIO – W15 Heraklion (Grecia) – b. Martina Spigarelli (ITA) 6-4 6-1

MARTINA COLMEGNA (2 FINALI)

FEBBRAIO – W15 Heraklion (Grecia) – vs Martina Spigarelli (ITA) 2-6 2-6

NOVEMBRE – W15 Heraklion (Grecia) – vs Andreea Rosca (ROU) 0-6 1-6

VERENA MELISS (1 FINALE)

FEBBRAIO – W15 Cancun (Messico) – vs Ingrid Gamarra Martins (BRA) 7-6(4) 5-7 4-6

CAMILLA ROSATELLO (1 FINALE)

AGOSTO – W15 Trieste (Italia) – vs Federica Di Sarra (ITA) 0-6 1-6