Il torneo di Ortisei senza Jannik Sinner e Andreas Seppi. Il Direttore del torneo Hoffer ” A meno che non accada qualcosa di straordinario, il torneo andrà avanti. I giocatori hanno tutti prenotato i loro viaggi” (con la situazione aggiornata Md e Quali)

Jannik Sinner non parteciperà al torneo di casa di Ortisei dove avrebbe dovuto difendere il titolo vinto lo scorso anno.

Dopo la sua apparizione in Bulgaria, Sinner si riprenderà dallo stress e dalle tensioni delle ultime settimane e si concentrerà interamente sugli Australian Open di gennaio. La prossima settimana quindi salterà il torneo di Ortisei.

Non ci sarà nemmeno Andreas Seppi che ha deciso di chiudera la stagione dopo la sconfitta nei quarti del torneo di Nur Sultan.

Dal sito SportNews apprendiamo le parole del direttore del Torneo Herr Hofer: “La decisione era alquanto prevedibile. Jannik è ora ad un livello in cui un torneo Challenger non può essere una grande attrattiva per punti e premio ATP. L’avrebbe fatto per l’Alto Adige e per i sudtirolesi. L’anno scorso si è divertito a giocare davanti alla sua famiglia, agli amici e ai conoscenti. Per questo avrebbe voluto venire quest’anno. Sono sicuro che l’assenza del pubblico ha avuto un ruolo molto importante nelle sue considerazioni. Ma a causa dell’infortunio di Vienna e della quarantena prevista agli Australian Open posso capire la sua decisione dal punto di vista sportivo.

La misura delle porte chiuse è ovviamente una cattiva notizia per noi. I ricavi dei biglietti rappresentano circa il 20% del nostro budget.”

“A meno che non accada qualcosa di straordinario, il torneo andrà avanti. I giocatori hanno tutti prenotato i loro viaggi, arriveranno uno dopo l’altro martedì. Abbiamo anche dovuto presentare i moduli di iscrizione al torneo in anticipo e depositare il premio in denaro, quindi una cancellazione avrebbe avuto conseguenze peggiori. Anche quest’anno verrà offerto un tennis eccellente. È la ricompensa per il duro lavoro che i nostri collaboratori stanno facendo in queste settimane. Lo vedo anche come un segno importante in tempi difficili come questi. Ecco perché facciamo questa cosa!”.

“Grazie a Musetti, il nostro evento ha acquisito ancora più importanza. È uno dei nostri grandi cavalli di battaglia. Inoltre, abbiamo cinque top 100 (ora 3 ndr) e tutta una serie di nomi che non sono sconosciuti nel circuito.”

(Clicca per vedere l'entry list) Ortisei (ATP) Inizio torneo: 16/11/2020 | Ultimo agg.: 10/11/2020 10:02 Main Draw (cut off: 154 - Data entry list: 10/11/20 - Special Exempts: 0/0) 79. Caruso

Caruso 93. Martinez

Martinez 95. Hanfmann

Hanfmann 98. Ruusuvuori

Ruusuvuori 99. Uchiyama

Uchiyama 103. Seppi

Seppi 104. Gombos

Gombos 106. Barrere

Barrere 113. Karatsev

Karatsev 114. Ivashka

Ivashka 115. Dzumhur

Dzumhur 119. Donskoy

Donskoy 123. Wolf

Wolf 124. Musetti

Musetti 126. Kovalik

Kovalik 129. Hoang

Hoang 134. Otte

Otte 136. Gaio

Gaio 146. Giustino

Giustino 148. Klizan

Klizan 152. Rola

Rola 153. Rodionov

Rodionov 154. Huesler

Huesler Alternates 1. Maden (166)

Maden (166) 2. Cressy (167)

Cressy (167) 3. Ofner (171)

Ofner (171) 4. Diez (173)

Diez (173) 5. Rinderknech (175)

Rinderknech (175) 6. Horansky (180)

Horansky (180) 7. Marcora (181)

Marcora (181) 8. Marterer (185)*pr

Marterer (185)*pr 9. Clarke (189)

Clarke (189) 10. Lacko (190)

Lacko (190) 11. Stakhovsky (192)

Stakhovsky (192) 12. Troicki (196)

Troicki (196) 13. Schnur (200)

Schnur (200)