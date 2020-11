Martina Navratilova critica duramente Djokovic e la nuova associazione dei giocatori

Intervistata dal giornale The Irish Times, l’ex campionessa Martina Navratilova ha parlato di molti temi di attualità. Il suo punto di vista è sempre molto interessante visto il suo grande impegno per i diritti civili, soprattutto nella lotta per l’uguaglianza razziale e sessuale degli sportivi e non. “Considero la lotta per l’uguaglianza delle donne nello sport come una grande opportunità per promuoverla in tutti i settori e oltre lo sport” afferma Martina. “E’ necessario cambiare la costruzione sociale e sovvertire norme e percezioni. Abbiamo un esempio di giovani donne nere che oggi parlano perché vedono cosa sta succedendo. Sono privilegiate perché hanno realizzato qualcosa e sono rispettate per questo. Ma come donne nere, sanno cosa hanno dovuto passare i loro padri e le loro madri. Quindi è bello vederle prendere il toro per le corna. Se avessi avuto Twitter 30 anni fa, io avrei creato l’inferno…“.

In vaste aree del mondo il tema della sessualità è ancora un tabù e si rischiano pene durissime quando ci si dichiara “diversi” e si chiedono uguali diritti per tutti: “È ancora punibile con la morte in alcuni paesi, e certamente ci sono pene detentive. Parliamo di sport e di persone che ricevono la stessa paga, ma le persone sono ancora penalizzate per essere chi sono in tutto il mondo, quindi ci sono molte battaglie da combattere. Ero felice di poter fare la mia parte e aiutare le persone a essere se stesse; aiutare le leggi a muoversi nella giusta direzione. Un giorno non dovremo dirlo. Un giorno non dovremo definirci e dire: “Sono gay, ascoltami!” Un giorno tutto questo non avrà importanza”.

Riguardo alle questioni strettamente tennistiche, chiare e forti e le sue parole sul tema “caldo” della nuova associazione dei giocatori, lanciata da Djokovic appena prima dello scorso US Open. Martina è assai critica: “Non sono d’accordo con questa mossa, ma è una sua scelta. Certamente non sembra di aiuto al suo tennis. Questo è quello che non capisco. Da un punto di vista puramente logico, quando sei un tennista e campione, quando ti impegni al massimo in questo sport, la tua energia è concentrata su quello. Forse fai altre cose per evadere e rilassarti, ma avviare questa associazione? Questo non va bene a nessun livello. Fallo quando smetti di giocare a tennis, è controverso e non utile adesso. Stiamo attraversando il disastro del Covid, e cerchi di dividerci ancora di più quando dovremmo provare a unirci e capire come giocare i tornei in sicurezza, senza che le persone si ammalino e muoiano a causa del virus? Focalizziamoci su questo problema invece di crearne uno di cui non abbiamo bisogno in questo momento”.

Marco Mazzoni