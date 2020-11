Da Parma: Il resoconto di giornata. Giulio Zeppieri “match complicato con Nardi”. Baldi ritorna con Aldi (con il programma di domani)

Giulio Zeppieri prepara l’esordio agli Internazionali di Tennis Città di Parma. Il mancino classe 2001 affronterà Luca Nardi, in un duello tra wild card, al primo turno del Challenger organizzato da MEF Tennis Events con il supporto di Regione Emilia Romagna, APT e Comune di Parma: “Mi sento bene, arrivo a questo torneo con fiducia e con la consapevolezza di poter dire la mia contro tutti. Il debutto sarà sicuramente molto complicato: conosco bene Nardi, siamo molto amici e giocheremo anche il doppio insieme. Mi aspetto una partita difficile”. L’allievo di Piero Melaranci cerca l’acuto nel finale di una stagione particolare per tutti: “Non è stato un anno indimenticabile. Ho fatto fatica a trovare continuità dal punto di vista mentale, credo di dover lavorare ancora molto da quel punto di vista. Dopo Parma spero di giocare altri Challenger sino al termine della stagione, ma pensando all’anno prossimo so già di dover limitare gli alti e bassi: se tieni alto il livello con costanza, la classifica migliora di conseguenza”.

Aldi e Baldi, il ritorno – Altro interessante derby azzurro sarà il primo turno tra Lorenzo Musetti e Filippo Baldi. Quest’ultimo è tornato da pochi giorni a Roma sotto la guida di coach Francesco Aldi, dopo una pausa di un anno. “Ci siamo chiariti su ciò che non ha funzionato in passato – racconta l’allenatore che nel 2005 raggiunse la posizione numero 111 del ranking ATP -, poi ho ricevuto la sua proposta di tornare a lavorare insieme e, con sorpresa ed emozione, ho accettato immediatamente. È il primo torneo da cui riparte la nostra collaborazione: ci sono ottime basi su cui poter spingere, sono davvero contento di essere di nuovo al fianco di Filippo”. Un rapporto speciale che riparte all’insegna dell’entusiasmo: “Quando Baldi ha ottenuto i suoi migliori risultati aveva una bella energia, tantissima voglia di lavorare e di viaggiare per tornei. Come atteggiamento è fumantino in campo: Filippo ha bisogno di sentire il fuoco dentro, ma ovviamente ci vuole equilibrio. L’esordio contro Musetti? Per Lorenzo era questione di tempo, ha grandi qualità. Tuttavia mi aspetto un match interessante”. Aldi è anche il coach di Roberto Marcora: “Bobby è in ripresa, attendo prestazioni convincenti da parte sua. Il lockdown non gli ha dato una mano in questa particolare stagione, ma penso che abbia tutte le carte in regola per chiudere bene il 2020”. Superano le qualificazioni Luca Vanni, Stefano Napolitano, l’inglese Jack Draper ed il francese Tristan Lamasine. Eliminati Matteo Gigante e il danese Holger Rune, ripescati come lucky loser Andrea Arnaboldi ed il russo Evgeny Karlovskiy.

PalaRaschi – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Liam Broady vs [Alt] Pedja Krstin

2. Matteo Viola vs Dmitry Popko

3. [LL] Andrea Arnaboldi vs [Alt] Malek Jaziri

4. [1] Gregoire Barrere vs [LL] Evgeny Karlovskiy

TC Parma – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maxime Janvier vs [8] Maxime Cressy

2. Constant Lestienne vs [6] Nikola Milojevic

3. [Q] Luca Vanni vs [Q] Tristan Lamasine

4. Frederico Ferreira Silva vs [Q] Jack Draper

I risultati di domenica 1° novembre

Ultimo turno qualificazioni

Jack Draper b. Evgeny Karlovskiy 6-3 6-0

Tristan Lamasine b. Matteo Gigante 7-6(6) 6-3

Stefano Napolitano b. Holger Rune 3-6 6-4 6-1

Luca Vanni b. Andrea Arnaboldi 6-4 7-6(4)