Novak Djokovic parla della questione GOAT e dei suoi obiettivi finali della carriera: ” Il mio più grande obiettivo è continuare ad accumulare settimane come numero uno al mondo”

Il tennista serbo e numero uno al mondo Novak Djokovic ha rilasciato un’intervista a SportKlub dove ha affrontato la questione del GOAT e svelato uno dei suoi obiettivi principali.

“Storicamente, i Grandi Slam sono i tornei più importanti del nostro sport. È come vincere un campionato del mondo, ma nel tennis abbiamo quattro opportunità durante l’anno. Sono settimane molto dure a tutti i livelli (…) Tutto questo è ciò che rende questi eventi così speciali e importanti per il tennis ”, rivela.

Nole parla anche degli obiettivi che ha in mente fino alla fine della sua carriera:

“ Il mio più grande obiettivo è continuare ad accumulare settimane come numero uno al mondo in questo sport. Credo che questo sia un obiettivo importante perché ti costringe a essere al tuo livello migliore per molto tempo e non solo durante un torneo”.

Sulla questione Goat: “Da quello che sento, le persone danno la priorità al numero di Slam e al numero di settimane trascorse come numero uno al mondo, così come le stagioni finite in quella posizione. Tra questi parametri, non so quale sceglierei come più significativo, credo siano di pari importanza ”, ha sottolineato

Novak Djokovic ha parlato anche di altri fattori che considera importanti nella scelta del Goaat:

“Escludendo i Grand Slam, i Masters 1000 sono gli eventi più importanti e nel 95% dei casi i migliori tennisti del mondo giocano questi tornei. Anche le finals ATP sono importanti. Questo è quello che mi viene in mente in questo momento”.