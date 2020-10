ATP Colonia 2 e Anversa: Alexander Zverev fa il bis in Germania

Alexander Zverev, numero sette della classifica mondiale, ha vinto il suo tredicesimo titolo ATP vincendo oggi il secondo due tornei ATP 250 a Colonia, in Germania.

Il ventitreenne tedesco, in un buon momento do forma dopo essere stato finalista agli US Open poco più di un mese fa, ha sconfitto Diego Schwartzman con il risultato di 62 61.

ATP Cologne 2 250 | Indoor | e325.61 – Finali/strong>

bett1 Center Court – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Raven Klaasen / Ben McLachlan



2. [1] Alexander Zverev vs [2] Diego Schwartzman (non prima ore: 19:30)



ATP Antwerp 250 | Indoor | e394.800 – Finali

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop vs [2] John Peers / Michael Venus



2. [8] Alex de Minaur vs Ugo Humbert (non prima ore: 16:00)