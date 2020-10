ATP Colonia 2: Jannik Sinner cede ad Alexander Zverev. L’azzurro perde il primo set dopo essere stato avanti per 4 a 1 (Con il video della partita)

Niente da fare per Jannik Sinner nella semifinale del torneo ATP 250 di Colonia 2.

L’azzurro si è arreso al n.7 del mondo Alexander Zverev, all’ottava vittoria consecutiva qui a Colonia, con il risultato di 76 (3) 63 dopo 1 ora e 48 minuti di partita.

Da segnalare che Jannik, che anche oggi accusava raffreddore e anche un po’ di tosse, ha sprecato nel primo set un vantaggio di 4 a 1.

Primo set: Sul 2 a 1 in favore dell’azzurro Sinner metteva a segno il break ai vantaggi dallo 0-40, con il tedesco che sul 40 pari commetteva un errore di diritto e poi sulla palla break mandava in corridoio il passante di rovescio dopo che Sinner era venuto a rete.

L’azzurro avanti per 4 a 1, cedeva però nel sesto game il servizio malamente a 0 dopo aver commesso un doppio fallo sullo 0-30 e mandato il rovescio in corridoio sulla palla break con il teutonico che spingeva proprio con quel colpo.

Sul 4 pari il giovane talento italiano, dallo 0-40, recuperava fino al 30-40 ma poi commetteva ancora un deleterio doppio fallo e cedeva nuovamente la battuta.

Sul 5 a 4 in favore del tedesco Jannik piazzava il controbreak a 30 con doppio fallo di Alexander sul break point.

Sul 5 pari ancora un break per Zverev ma nel game successivo, complici anche due doppi falli del tedesco Sinner otteneva nuovamente il controbreak e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak Jannik subiva il minibreak nel quarto punto, sull’1 a 2, con um diritto incrociato del tedesco che restava in campo di pochissimo.

Alexander poi si portava sul 6 a 2, prima di chiudere il primo parziale per 7 punti a 3, alla seconda palla set a disposizione e con Jannik che commetteva sul set point un errore di diritto.

Secondo set: Nel secondo game Sinner, dal 40-30, cedeva tre punti consecutivi e subiva il break commettendo sulla palla break un errore a rete.

Sull’1 a 4 l’azzurro, 30-40, annullava una palla per il doppio break ed in qualche modo teneva il turno di servizio e nel game successivo però non riusciva a concretizzare due palle per il controbreak (nella prima Sinner sbagliava il rovescio in avanzamento e sulla seconda Zverev piazzava un vincente di diritto), con Alexander che poi con un ace di seconda conquistava questo lungo game portandosi sul 5 a 2.

Sul 5 a 3 il tedesco teneva facilmente il turno di battuta (a 0) e portava a casa la partita per 6 a 3.