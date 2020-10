ATP Sardegna: Lorenzo Musetti si ritira in semifinale per un problema al gomito destro

Lorenzo Musetti si ritira nella semifinale del torneo ATP 250 di Sardegna.

L’azzurro ha abbandonato il campo su una situazione di punteggio di 26 62 4-1 in favore del serbo Laslo Djere che in questo modo è approdato in finale.

Pensare che la partita era iniziata benissimo con Musetti che giocava un tennis splendido nel primo set, i break al primo e settimo gioco, portando a casa la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set Lorenzo andava sotto per 0 a 4, recupero dell’azzurro che si portava sul 2 a 4, 30 pari con il serbo alla battuta, ma da quel momento subiva un parziale di 6 punti a 2, cedendo nuovamente il servizio e anche la frazione per 6 a 2.

Nel terzo set Musetti accusava un problema al gomito destro sull’1 a 2 e servizio, dopo aver subito il break nel quarto gioco, sull’1 a 4 chiamava il fisioterapista e dopo un punto dal ritorno in campo abbandovava la partita sull’1 a 4, 0-15, con Lore alla battuta.