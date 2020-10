Challenger Istanbul e Ismaning: Il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurri al via

Challenger Istanbul – Tabellone di Quali

(1) McDonald, Mackenzie vs Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Sekiguchi, Shuichi vs (8) Galovic, Viktor

(2) Baldi, Filippo vs Serdarusic, Nino

Bonadio, Riccardo vs (6) Gabashvili, Teymuraz

(3) Vatutin, Alexey vs (WC) Cornea, Victor Vlad

(WC) Kirci, Koray vs (7) Lamasine, Tristan

(4) Gojo, Borna vs (WC) Aksu, Cengiz

Arnaboldi, Andrea vs (5) Krstin, Pedja

Center Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Riccardo Bonadio vs [6] Teymuraz Gabashvili

2. [4] Borna Gojo vs [WC] Cengiz Aksu

3. [1] Mackenzie McDonald vs Felipe Meligeni Rodrigues Alves

Limak Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Koray Kirci vs [7] Tristan Lamasine

2. [2] Filippo Baldi vs Nino Serdarusic

3. Andrea Arnaboldi vs [5] Pedja Krstin

Court 2 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Alexey Vatutin vs [WC] Victor Vlad Cornea

2. Shuichi Sekiguchi vs [8] Viktor Galovic

Challenger Ismaning – Tabellone Quali

(1) Stebe, Cedrik-Marcel vs Aragone, JC

Bachinger, Matthias vs (5) Masur, Daniel

(2) Blanch, Ulises vs Miedler, Lucas

Ritschard, Alexander vs (8) Blancaneaux, Geoffrey

(3) Etcheverry, Tomas Martin vs (WC) Welte, Milan

Draper, Jack vs (6) Karlovskiy, Evgeny

(4) Grenier, Hugo vs (WC) Haerteis, Johannes

(WC) Weindl, Michael vs (7) Lenz, Julian

1. [3] Tomas Martin Etcheverryvs [WC] Milan Welte2. Matthias Bachingervs [5] Daniel Masur(non prima ore: 12:30)3. [1] Cedrik-Marcel Stebevs JC Aragone(non prima ore: 14:00)4. [WC] Michael Weindlvs [7] Julian Lenz(non prima ore: 15:30)

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jack Draper vs [6] Evgeny Karlovskiy

2. [2] Ulises Blanch vs Lucas Miedler (non prima ore: 12:30)

3. Alexander Ritschard vs [8] Geoffrey Blancaneaux (non prima ore: 14:00)

4. [4] Hugo Grenier vs [WC] Johannes Haerteis (non prima ore: 15:30)