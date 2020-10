Challenger Parma 2, resa nota l’entry list: iscritti Seppi, Gaio, Musetti e Marcora

Nella giornata odierna è stata resa nota l’entry list del torneo Challenger di Parma 2, che avrà inizio sabato 31 ottobre e che si svolgerà sui campi in cemento indoor del Tennis Club Parma, del Tennis Club President (già sede degli Internazionali d’Emilia Romagna che hanno visto trionfare Frances Tiafoe su Salvatore Caruso nella finalissima disputata ieri) e del PalaRaschi, il pallazzetto dello sport della città di Parma.

Ai nastri di partenza, in attesa che vengano ufficializzate le wild card, ci saranno quattro giocatori italiani, vale a dire Andreas Seppi, Federico Gaio, Lorenzo Musetti e Roberto Marcora. Ci sarà un solo Top-100 al via, il giapponese Yuichi Sugita che attualmente occupa la posizione numero 99 del ranking ATP in singolare. Tra gli alternates del tabellone principale troviamo Gian Marco Moroni fuori di 9 posti, Matteo Viola fuori di 13 e Filippo Baldi fuori di 15.