Challenger Lisbona: Il Main Draw. Sono tre gli azzurri al via. Possibile Giannessi vs Lorenzi al secondo turno

Challenger Lisbon CH | Terra | e44.820

(1) Munar, Jaume vs Qualifier

Halys, Quentin vs Qualifier

Clarke, Jay vs Muller, Alexandre

Lestienne, Constant vs (6) Griekspoor, Tallon

(3/SE) Dzumhur, Damir vs (WC) Borges, Nuno

Janvier, Maxime vs Qualifier

Benchetrit, Elliot vs Olivo, Renzo

Kolar, Zdenek vs (5) Gaio, Federico

(8) Domingues, Joao vs Bonzi, Benjamin

Ferreira Silva, Frederico vs Qualifier

Giannessi, Alessandro vs Cid Subervi, Roberto

Blanch, Ulises vs (4) Lorenzi, Paolo

(7) Rola, Blaz vs (WC) Oliveira, Goncalo

Menezes, Joao vs Popko, Dmitry

Grenier, Hugo vs Bourgue, Mathias

(WC) Elias, Gastao vs (2) Sousa, Pedro