Roland Garros: Novak Djokovic secondo finalista. Sarà finale con Rafael Nadal

Come nel 2012 e nel 2014, l’ultimo atto del Roland Garros metterà di fronte Novak Djokovic (ATP 1) e Rafael Nadal (2).

Djokovic ha ripreso a macinare tennis su buoni livelli, trovando tuttavia sulla propria strada uno Stefanos Tsitsipas (6) tutt’altro che remissivo. Il talentuoso greco esce di scena con l’onore delle armi, estromesso solo dopo quasi quattro ore di battaglia e in virtù di un 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 che potrà essere fonte di rimpianti.

La sfida, giocata per lunghi tratti sul filo dell’equilibrio, è stata in un primo tempo segnata dalla maggior freddezza di Nole, glaciale nei momenti chiave delle due frazioni iniziali. Sull’orlo del baratro, l’avversario ha però saputo risorgere miracolosamente sul finire del terzo set, per poi conquistare, sulle ali dell’entusiasmo, anche quello seguente. Tutto dunque rimandato allo sprint finale, dove decisivi si sono rivelati i tre break consecutivi nel terzo, quinto e settimo game. A questo punto, per completare l’opera Djokovic dovrà ripetere quanto fatto nel 2015, quando – allo stadio dei quarti di finale – fu capace di infliggere a Nadal quella che ad oggi resta la sua ultima sconfitta sulla terra di Parigi.