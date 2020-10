Challenger Alicante e Lisbona: I Tabelloni di Qualificazione. Due azzurri al via

Challenger Alicante – Tabellone di Quali

(1) Broady, Liam vs Cerundolo, Juan Manuel

Lindell, Christian vs (7) Miedler, Lucas

(2) Jaziri, Malek vs (WC) Alvarez Varona, Nicolas

De Greef, Arthur vs (8) Kopriva, Vit

(3) Bonadio, Riccardo vs (WC) Lopez Montagud, Carlos

(WC) Nava, Emilio vs (5) Barrios Vera, Marcelo Tomas

(4) Ortega-Olmedo, Roberto vs Roca Batalla, Oriol

(PR) Cervantes, Inigo vs (6) Guinard, Manuel

1. [2] Malek Jazirivs [WC] Nicolas Alvarez Varona2. [3] Riccardo Bonadiovs [WC] Carlos Lopez Montagud(non prima ore: 13:30)

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Emilio Nava vs [5] Marcelo Tomas Barrios Vera

2. [PR] Inigo Cervantes vs [6] Manuel Guinard (non prima ore: 12:00)

3. Christian Lindell vs [7] Lucas Miedler (non prima ore: 13:30)

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [1] Liam Broady vs Juan Manuel Cerundolo

2. [4] Roberto Ortega-Olmedo vs Oriol Roca Batalla (non prima ore: 13:30)

3. Arthur De Greef vs [8] Vit Kopriva (non prima ore: 14:30)

Challenger Lisbona – Tabellone di Qualificazione

(1) Ofner, Sebastian vs (WC) Araujo, Pedro

Sakamoto, Pedro vs (7) Lamasine, Tristan

(2) Krstin, Pedja vs Zuk, Kacper

(WC) Cacao, Tiago vs (6) Gojo, Borna

(3) Menendez-Maceiras, Adrian vs Tseng, Chun-hsin

Kuzmanov, Dimitar vs (5) Napolitano, Stefano

(4) Clezar, Guilherme vs (WC) Monteiro, Joao

(Alt) Luz, Orlando vs (8) Galovic, Viktor

Estádio CIF – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Orlando Luz vs [8] Viktor Galovic

2. [4] Guilherme Clezar vs [WC] Joao Monteiro (non prima ore: 12:30)

3. [WC] Tiago Cacao vs [6] Borna Gojo (non prima ore: 14:00)

4. [3] Adrian Menendez-Maceiras vs Chun-hsin Tseng (non prima ore: 15:30)

COURT LISBOA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pedro Sakamoto vs [7] Tristan Lamasine

2. [1] Sebastian Ofner vs [WC] Pedro Araujo (non prima ore: 12:30)

3. [2] Pedja Krstin vs Kacper Zuk (non prima ore: 14:00)

4. Dimitar Kuzmanov vs [5] Stefano Napolitano (non prima ore: 15:30)