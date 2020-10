Roland Garros: Rafael Nadal non si ferma. 13 esima finale a Parigi

Nemmeno la combattività di Diego Schwartzman (ATP 14) ha fermato la corsa di Rafael Nadal (ATP 2) verso il proprio 13o titolo al Roland Garros, ora distante una sola vittoria.

Nella prima delle semifinali odierne, rivincita dei quarti recentemente andati in scena al Masters 1000 di Roma, il maiorchino ha messo in campo tutte le riconosciute doti tecniche e fisiche per vincere la resistenza del coriaceo avversario, piegato con il punteggio di 6-3 6-3 7-6 (7/0) in 3h09′. Domenica pomeriggio Rafa, sempre vincente negli ultimi atti disputati sulla terra rossa parigina, proverà così a mettere la ciliegina sulla torta in un torneo sinora superlativo, nel quale non ha concesso nemmeno un set ai rivali. Di fronte a lui, uno tra Djokovic (1) e Tsitsipas (6).