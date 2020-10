Roger Federer in campo agli Australian Open: Craig Tiley ” Organizzeremo dei tornei prima dell’Aus Open per una grande estate di tennis”

Roger Federer ha recentemente ribadito a Craig Tiley, direttore dell’Australian Open, che alla prossima edizione 2021 in gioco ci sarà pure lui.

Semifinalista nell’ultimo Slam australiano, Roger ha in seguito subito due interventi al ginocchio destro che l’hanno obbligato a una pausa forzata sino a fine anno. Per potere disputare il torneo, il 39enne e tutti i giocatori dovranno tuttavia osservare un periodo di quarantena di 14 giorni al loro arrivo nel paese oceanico. “Potranno stare in varie città e ci piacerebbe che possano arrivare già a metà dicembre – ha affermato Tiley a Channel Nine – Organizzeremo dei tornei prima dell’Open per una grande estate di tennis”.