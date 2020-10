Roland Garros: Parlano Jannik Sinner e Martina Trevisan. Sinner ” credo che fisicamente per lui andasse tutto bene, perché nel terzo e quarto set correva molto” (con il video delle due partite)

Jannik Sinner : “Non lo so come stesse Zverev. Non sono nel suo corpo. Non so come si sentiva. È una domanda difficile quella che mi ponete. Non posso rispondere io per lui. Penso che sia una persona onesta. Se dice di avere il raffreddore, la febbre, beh, gli credo. Mi dispiace. Ma credo che fisicamente per lui andasse tutto bene, perché nel terzo e quarto set correva molto. Non era così vicino alla linea, mi lasciava giocare. E’ stata una bella partita. Penso che lui sia una persona seria. Se dice di avere la febbre, mi dispiace per lui. Non credo però che sia risultato positivo al covid-19. Ci sottoponiamo regolarmente al test. Non siamo stati così vicini. Abbiamo sempre mantenuto le distanze. Comunque, non credo che domani avrò la febbre oppure forse mi verrà la febbre, non si sa mai” – sorride l’azzurro.

“Sì, giocare contro Rafael Nadal qui al Roland Garros non è il compito più facile. Questo è sicuro. Dati i suoi precedenti qui a Parigi, è il padrone di casa. Quindi sarà una partita molto complicata. Ciò di cui avrò bisogno è entrare in campo con il giusto stato d’animo. Quando sarò in campo, dovrò cercare di dare il meglio di me. Questo è quello che dovrò fare se voglio avere una possibilità contro di lui. Quindi domani mi riposerò un po’ e poi nel pomeriggio mi allenerò per un po’. Poi vedremo cosa accadrà martedì.”

Martina Trevisan : “Oggi ho giocato davvero bene: avevo pianificato di essere aggressiva su ogni punto ed è quello che ho fatto in campo, ma credo che la chiave sia l’aspetto mentale: divento più forte partita dopo partita. So che ho fatto un gran lavoro fino ad ora. Il messaggio è resta concentrato sui tuoi sogni e non mollare mai la tua vita, le cose che vuoi e quello che desideri raggiungere. Il match-point? Ho visto la faccia di Kiki diventare improvvisamente triste e allora mi sono detta (ridendo) ‘è dentro!’ Ed ho capito che avevo vinto. Credo che sia stato uno dei match migliori della mia carriera”.

“Sarà una partita difficile perché la Swiatek è molto giovane. E deve essere in forma visto che è riuscita a battere la Halep. Ovviamente non ho visto la partita ma credo che debba aver giocato piuttosto bene. Per il momento però mi godo questa vittoria: da domani comincerò a pensare alla prossima sfida”.