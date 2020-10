Roland Garros: Jannik Sinner diventa “Grande”. Battuto Alexander Zverev e ora la sfida nei quarti con il “Re” di Parigi, Rafael Nadal

Jannik Sinner vola per la prima volta in carriera nei quarti di finale del Roland Garros e di un torneo dello Slam.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio negli ottavi di finale Alexander Zverev, testa di serie n.6 con il risultato di 63 63 46 63 dopo 3 ore e 2 minuti di partita.

Ai quarti di finale Jannik Sinner affronterà il 12 volte campione del Roland Garros, Rafael Nadal.

Jannik, con questo risultato, diventa il più giovane italiano di sempre a raggiungere i Quarti di finale di un torneo dello Slam ed il 19° tennista italiano a centrare questo storico traguardo.

39 i vincenti di Sinner contro i 20 del tedesco.

47 gli errori non forzati di Zverev contro i 56 di Jannik che nel bene o nel male ha fatto lui la partita.

Primo set: Nel terzo gioco Sinner brekkava a 0 il tedesco, in un game perfetto in risposta, e si portava poi sul 4 a 1 dopo aver annullato nel quinto gioco tre palle break.

Sul 5 a 3 Jannik annullava altre due palle break e poi al terzo set point utile con un bellissimo vincente di diritto portava a casa la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Sinner sull’1 pari conquistava il break a 30 e si portava poi sul 5 a 3.

Sul 5 a 3 nuovo break del giovane talento italiano che al secondo set point utile portava a casa con autorità la frazione per 6 a 3.

Terzo set: Sinner sotto per 1 a 3, recuperava il break nel sesto gioco quando dal 40-0 toglieva la battuta al tedesco e impattava sul 3 pari.

Sul 4 pari però Jannik, dal 40-15, pasticciava un po’ commettendo diversi gratuiti e concedendo un nuovo break a Zverev che questa volta nel game successivo teneva il servizio ai vantaggi, dal 40-0, portando a casa la frazione per 6 a 3.

Quarto set: Jannik iniziava benissimo brekkando da campione nel secondo gioco Zverev e poi nel game successivo annullava una palla break e si portava sul 3 a 0.

L’azzurro questa volta era perfetto in battuta e sul 5 a 3 non tremava e dal 30 pari piazzava due servizi vincenti chiudendo in questo modo la partita per 6 a 4.

GS Roland Garros Alexander Zverev [6] Alexander Zverev [6] 3 3 6 3 Jannik Sinner Jannik Sinner 6 6 4 6 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 4-4 → 5-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Alexander Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jannik Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 3-5 → 3-6 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 1-3 → 1-4 Alexander Zverev 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Jannik Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Zverev Alexander – Sinner Jannik

7. Singles ranking 75. Avatar

20. 4. 1997 Birthdate 16. 8. 2001

198 cm Height 188 cm

90 kg Weight 76 kg

right Plays right

In caso di vittoria sfiderà ai Quarti di Finale

Sebastian Korda vs Rafael Nadal



GS Roland Garros Sebastian Korda Sebastian Korda 1 1 2 Rafael Nadal [2] Rafael Nadal [2] 6 6 6 Vincitore: Rafael Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Rafael Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 Sebastian Korda 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 2-0 Rafael Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Sebastian Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Rafael Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 Rafael Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Rafael Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sebastian Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Rafael Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Rafael Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Rafael Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Korda Sebastian – Nadal Rafael

213. Singles ranking 2.

5. 7. 2000 Birthdate 3. 6. 1986

193 cm Height 185 cm

75 kg Weight 85 kg

right Plays left

– Turned pro 2001