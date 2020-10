Roland Garros: Matteo Berrettini non soddisfatto del match di ieri e parla del suo prossimo avversario Altmaier (con il video della partita di ieri)

Matteo Berrettini : “Ero pronto a perdere il primo set perché stavo giocando decisamente male e non potevo che migliorare. Poi nel secondo set, quando stavo costruendo di più in risposta, e sembrava che potessi andare via ho preso il break con un game al servizio davvero pessimo

Non è stata una partita bellissima, mi sono sentito bene a tratti, ma sono rimasto attaccato anche in situazioni di difficoltà e ho portato a casa il risultato. La cosa importante in questo match è che sono riuscito ad alzare il livello quando mi serviva”.

“Conosco abbastanza bene Altmaier, perché nel 2017 quando ho fatto due Futures in Svizzera c’era anche lui, stava giocando molto bene, lui vince il primo Future e io vinsi il secondo. Mi colpì perché non aveva fatto la preparazione invernale, aveva continuato a giocare tutto l’inverno. A quell’epoca credo fosse più avanti di me in classifica, e ha l’età di mio fratello Jacopo (Classe 1998). So che lo scorso anno è rimasto fermo per un infortunio, per cui sarà un giocatore completamente diverso da allora, come lo sono io”.