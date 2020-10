Cinque italiani al terzo turno di un Grand Slam per la prima volta nell’Era Open

L’edizione 2020 del Roland Garros è storica per il tennis italiano: per la prima volta cinque tennisti azzurri nell’Era Open sono al terzo turno nel singolare maschile in un torneo del Grand Slam.

Matteo Berrettini (24), Marco Cecchinato (28), Jannik Sinner (19), Stefanos Travaglia (28) e Lorenzo Sonego (25) sono i nomi dei cinque tennisti responsabili di questa impresa senza precedenti, alcuni dei quali hanno buone prospettive di continuare ad avanzare nella competizione.

Va ricordato che solo due settimane fa gli italiani hanno fatto la storia anche nel torneo Masters 1000 di Roma, con otto giocatori di casa che hanno raggiunto il secondo turno della competizione. Oltre a questi cinque che ora brillano a Parigi, c’erano anche Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Salvatore Caruso.