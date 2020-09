Roland Garros Junior, le entry list: almeno otto italiani ai nastri di partenza

Sono state rese note le entry list del Roland Garros Junior 2020, in programma dal prossimo 4 ottobre sui campi in terra rossa di Parigi. A causa dell’emergenza Coronavirus, il secondo Slam stagionale del circuito Under 18 non prevederà la disputa delle qualificazioni: ai due tabelloni principali risultano iscritti, al momento, ben otto tennisti italiani.

Alla manifestazione maschile prenderanno parte Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Samuel Vincent Ruggeri, Luca Nardi e Leonardo Malgaroli: Matteo Gigante è fuori di un solo posto dal main draw mentre Biagio Gramaticopolo ha bisogno di sei forfait in queste ore per entrare direttamente in tabellone. Al torneo femminile, invece, parteciperanno Melania Delai, Matilde Paoletti e Beatrice Ricci: Alessandra Simone risulta al momento fuori di due posizioni.

TORNEO MASCHILE – ITALIANI AL VIA

MAIN DRAW: Luciano Darderi (6), Flavio Cobolli (12), Samuel Vincent Ruggeri, Luca Nardi, Leonardo Malgaroli

ALTERNATES: Matteo Gigante (1), Biagio Gramaticopolo (6), Francesco Maestrelli (18), Fausto Tabacco (63)

TORNEO FEMMINILE – ITALIANE AL VIA

MAIN DRAW: Melania Delai (14), Matilde Paoletti, Beatrice Ricci

ALTERNATES: Alessandra Simone (2), Eleonora Alvisi (9), Lisa Pigato (12), Asia Serafini (50)