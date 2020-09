Roland Garros: Per la prima volta una partita termina dopo la mezzanotte

Per la prima volta nella storia, una partita del Roland Garros si è conclusa dopo mezzanotte. Gli orologi segnavano 00h10 del mattino quando Clara Burel, una ragazza francese di 19 anni, ha sconfitto l’olandese Arantxa Rus 6-7 (7), 7-6 (2) e 6-3, in un duello di quasi tre ore, per vincere il il suo primo incontro in carriera nei tornei del Grand Slam.

Da quest’anno il Roland Garros ha debuttato con l’illuminazione artificiale, ma non ci si aspettava che gli incontri finissero così tardi dato che non si sarebbero tenute sessioni notturne per colpa della pandemia covid-19. Tuttavia, nei prossimi giorni sono previste molte lunghe notti a Parigi dato che è prevista pioggia.