Roland Garros: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 4 Qualificazioni. Sara Errani al turno finale. Fuori Cocciaretto e Di Giuseppe

Sara Errani è approdata al turno decisivo. La 33enne romagnola n.150 WTA e 24esima testa di serie, ha regolato 64 61 la spagnola Eva Guerrero Alvarez, n.227 del ranking, e venerdì si giocherà un posto nel main draw con la ceca Tereza Martincova, n.121 WTA

Semaforo rosso, invece, per Elisabetta Cocciaretto, 19enne di Porto San Giorgio n.130 WTA e sesta testa di serie delle “quali”, battuta 61 62 dalla 17enne danese Clara Tauson, n.196 WTA.

Out anche Martina Di Giuseppe sconfitta in due set dall’ungherese Dalma Galfi, n.234 WTA,

Roland Garros – Turno Decisivo Qualificazioni

Court 14 – Ore: 10:00

3INC. Roberto Marcora vs Benjamin Bonzi



Court 13 – Ore: 10:00

3INC. Dustin Brown vs Lorenzo Giustino



Roland Garros – 2° Turno Qualificazioni

Court 14 – Ore: 10:00

2INC. Giulia Gatto-monticone vs Carole Monnet



Court 2 – Ore: 10:00

2INC. Dalma Galfi vs Martina Di giuseppe



Court 3 – Ore: 10:00

1INC. Eva Guerrero alvarez vs Sara Errani



2INC. Elisabetta Cocciaretto vs Clara Tauson



Court 9 – Ore: 10:00

2INC. Asia Muhammad vs Martina Trevisan