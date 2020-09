Roland Garros: Il programma completo di Martedì 22 Settembre

Court 14 – Ore: 10:00

Taro Daniel vs Mathias Bourgue

Aslan Karatsev vs Arthur Cazaux

Carole Monnet vs Whitney Osuigwe

Tessah Andrianjafitrimo vs Nuria Parrizas diaz

Court 7 – Ore: 10:00

Manuel Guinard vs Max Purcell

Baptiste Crepatte vs Hyeon Chung

Eva Guerrero alvarez vs Jessika Ponchet

Natalia Vikhlyantseva vs Vera Zvonareva

Court 2 – Ore: 10:00

Matteo Viola vs Jurij Rodionov

Yanina Wickmayer vs Lesley Pattinama kerkhove

Ann Li vs Indy De vroome

Renata Zarazua vs Olga Danilovic

Court 3 – Ore: 10:00

Marco Cecchinato vs Ernests Gulbis

Leonardo Mayer vs Peter Polansky

Nadia Podoroska vs Magdalena Frech

Daria Snigur vs Barbara Haas

Court 4 – Ore: 10:00

Renzo Olivo vs Federico Gaio

Ankita Raina vs Jovana Jovic

Jana Cepelova vs Jaqueline Cristian

Cristina Bucsa vs Rebecca Sramkova

Court 5 – Ore: 10:00

Joao Menezes vs Mohamed Safwat

Marta Kostyuk vs Isabella Shinikova

Mariam Bolkvadze vs Kamilla Rakhimova

Mihaela Buzarnescu vs Harriet Dart

Court 9 – Ore: 10:00

Roman Safiullin vs Bradley Klahn

Facundo Mena vs Thai-Son Kwiatkowski

Martina Di giuseppe vs Usue Maitane Arconada

Martina Trevisan vs Sachia Vickery

Court 10 – Ore: 10:00

Stefano Napolitano vs Carlos Taberner

Cagla Buyukakcay vs Lesia Tsurenko

Tereza Martincova vs Valeria Savinykh

Chihiro Muramatsu vs Monica Niculescu

Court 11 – Ore: 10:00

Viktor Troicki vs Frederico Ferreira silva

Natalija Kostic vs Bibiane Schoofs

Ekaterine Gorgodze vs Sara Errani

Mayo Hibi vs Caroline Dolehide

Court 12 – Ore: 10:00

Andrew Harris vs Constant Lestienne

Laura Ioana Paar vs Margot Yerolymos

Richel Hogenkamp vs Kristina Kucova

Francesca Di lorenzo vs Marina Melnikova

Court 13 – Ore: 10:00

Roberto Cid subervi vs Henri Laaksonen

Aubane Droguet vs Kurumi Nara

Giulia Gatto-monticone vs Selena Janicijevic

Elisabetta Cocciaretto vs Anastasiya Komardina

Court 15 – Ore: 10:00

Blaz Kavcic vs Andrey Kuznetsov

Jana Fett vs Dalma Galfi

Elitsa Kostova vs Gabriela Ce

Robin Anderson vs Xinyu Wang